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Общество7 февраля 2022 10:56

Трамвайные пути начали убирать на ул. Галактионовской в Самаре в феврале 2022 года

Показываем, как изменился участок дороги после перекрытия
Анастасия ФИЛАТОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Спецтехника демонтирует трамвайные рельсы

Спецтехника демонтирует трамвайные рельсы

Фото: Скриншот с видео

Ну улице Галактионовской в Самаре начали убирать трамвайные пути. Речь идет об участке от улицы Вилоновской до улицы Красноармейской. Сейчас там вовсю работает спецтехника. Видеоблогер Евгений Щекин показал, как изменилась Галактионовская с момента перекрытия в начале 2022 года.

Участок огородили забором. Рабочие занимаются демонтажем рельс и шпал. На очереди — контактная сеть трамваев. Напомним, пути решили убрать на время строительства станции метро «Театральная». После завершения всех работ трамвайную ветку обещают вернуть на прежнее место.

Пока составы пустили в объезд. Они курсируют через улицу Арцыбушевскую. Хотя трасса следования трамваев увеличилась всего на 270 метров, горожан такие изменения возмутили. По их словам, время ожидания транспорта заметно возросло. В ответ власти пообещали сделать все возможное, чтобы решить проблему. Отметим, трамваи будут ездить по скорректированным схемам до конца 2024 года.

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