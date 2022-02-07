Трамвайные пути начали убирать на ул. Галактионовской в Самаре в феврале 2022 года

Спецтехника демонтирует трамвайные рельсы Фото: Скриншот с видео

Ну улице Галактионовской в Самаре начали убирать трамвайные пути. Речь идет об участке от улицы Вилоновской до улицы Красноармейской. Сейчас там вовсю работает спецтехника. Видеоблогер Евгений Щекин показал, как изменилась Галактионовская с момента перекрытия в начале 2022 года.

Участок огородили забором. Рабочие занимаются демонтажем рельс и шпал. На очереди — контактная сеть трамваев. Напомним, пути решили убрать на время строительства станции метро «Театральная». После завершения всех работ трамвайную ветку обещают вернуть на прежнее место.

Пока составы пустили в объезд. Они курсируют через улицу Арцыбушевскую. Хотя трасса следования трамваев увеличилась всего на 270 метров, горожан такие изменения возмутили. По их словам, время ожидания транспорта заметно возросло. В ответ власти пообещали сделать все возможное, чтобы решить проблему. Отметим, трамваи будут ездить по скорректированным схемам до конца 2024 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рельсы убрали, копают асфальт: показываем, что творится на месте стройки станции метро "Театральная" в Самаре

В Самаре убирают асфальт для строительства метро "Театральная" в феврале 2022 года (подробности)

В Самаре на Галактионовской сделают пропускной контроль из-за строительства метро

Пускать будут только автомобилистов, которые живут в данном районе (подробности)