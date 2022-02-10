Подчиненных начальника полиции Самары Вячеслава Хомских опросили в суде 10 февраля 2022 года

Дело Вячеслава Хомских рассматривает Ленинский районный суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 10 февраля 2022 года, в Ленинском районном суде прошло очередное заседание по делу начальника самарской полиции Вячеслава Хомских. Его обвиняют в получении взяток и связи с ОПГ «Законовские».

Сегодня судья Ирина Кузнецова приступила к опросу свидетелей. В их числе двое бывших подчиненных Вячеслава Хомских. На заседании они давали показания по поводу белой «Нивы», которую, по версии следователей, подарили обвиняемому бандиты.

Замначальника ОП-6 Михаил Колесник, который ранее работал в ОРЧ-4, заявил, что не видел подобного автомобиля у Вячеслава Хомских, пишет Засекин.ру. А вот другой свидетель — Кистанов, который ранее пропускал машины на территорию ОРЧ-4, утверждает, что «Нива» была. Якобы обвиняемый иногда ездил на ней на работу. Сам Вячеслав Хомских отрицает факт получения от ОПГ «Законовских» такого «подарка».

Напомним, начальнику самарской полиции вменяют получение более 22 млн рублей от известной в регионе банды. По версии следствия, он получал деньги с марта 2011 года. Ему ежемесячно передавали по 150 тысяч рублей за покровительство.

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