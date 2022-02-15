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Общество15 февраля 2022 12:07

В Самаре изменили приговор осужденному за взятки экс-росгвардейцу Дмитрию Сазонову

Решение вынес Шестой кассационный суд
Анастасия ФИЛАТОВА
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
Суд снизил наказание, но оно может оказаться строже первого решения кассации

Суд снизил наказание, но оно может оказаться строже первого решения кассации

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 14 февраля 2022 года, Шестой кассационный суд вынес решение по жалобе бывшего замначальника самарской Росгвардии Дмитрия Сазонова. Он пытался оспорить приговор. Отчасти ему удалось это сделать. Наказание снизили, но, как сообщили в инстанции, оно строже первого решения кассации. Адвокаты ситуацию пока не комментируют.

Напомним, Дмитрия Сазонова задержали летом 2018 года при получении взятки в 100 тысяч рублей. По версии следователей, деньги ему передавали члены ОПГ «Законовские». Деньги полагались за «крышевание» ЧОО, в том числе той, что занималась охраной главы банды Сергея Гафурова. Также Дмитрия Сазонова обвиняли в получении взяток от главы компании «Арт-инвест», которая занималась фотосъемкой в роддомах.

Экс-росгвардеец до последнего утверждал, что не виновен. Однако в феврале 2020 года Ленинский районный суд вынес обвинительный приговор. Дмитрия Сазонова приговорили к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в 220 млн рублей. В марте 2021 года Шестой кассационный суд смягчил наказание. Срок уменьшили до 9,5 лет, а штраф — до 22,5 млн рублей.

Впоследствии постановление отменили. Дело по жалобе Генпрокуратуры вернулось из Верховного суда в Шестой кассационный. Защита Дмитрия Сазонова направила новую жалобу, и теперь ее рассмотрели. Служители изменили приговор, но точная формулировка нового наказания пока не сообщается.

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