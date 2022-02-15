В Самаре изменили приговор осужденному за взятки экс-росгвардейцу Дмитрию Сазонову

Суд снизил наказание, но оно может оказаться строже первого решения кассации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 14 февраля 2022 года, Шестой кассационный суд вынес решение по жалобе бывшего замначальника самарской Росгвардии Дмитрия Сазонова. Он пытался оспорить приговор. Отчасти ему удалось это сделать. Наказание снизили, но, как сообщили в инстанции, оно строже первого решения кассации. Адвокаты ситуацию пока не комментируют.

Напомним, Дмитрия Сазонова задержали летом 2018 года при получении взятки в 100 тысяч рублей. По версии следователей, деньги ему передавали члены ОПГ «Законовские». Деньги полагались за «крышевание» ЧОО, в том числе той, что занималась охраной главы банды Сергея Гафурова. Также Дмитрия Сазонова обвиняли в получении взяток от главы компании «Арт-инвест», которая занималась фотосъемкой в роддомах.

Экс-росгвардеец до последнего утверждал, что не виновен. Однако в феврале 2020 года Ленинский районный суд вынес обвинительный приговор. Дмитрия Сазонова приговорили к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в 220 млн рублей. В марте 2021 года Шестой кассационный суд смягчил наказание. Срок уменьшили до 9,5 лет, а штраф — до 22,5 млн рублей.

Впоследствии постановление отменили. Дело по жалобе Генпрокуратуры вернулось из Верховного суда в Шестой кассационный. Защита Дмитрия Сазонова направила новую жалобу, и теперь ее рассмотрели. Служители изменили приговор, но точная формулировка нового наказания пока не сообщается.

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