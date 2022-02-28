Экс-главе МП «Благоустройство» в Самаре продлили домашний арест до 2 апреля 2022 года

На время следствия чиновник будет находиться под домашним арестом Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Железнодорожный районный суд Самары продлил срок домашнего ареста для экс-главы МП «Благоустройство» Евгения Садовникова. Данная мера пресечения будет действовать до 2 апреля 2022 года.

Напомним, Евгения Садовникова подозревают в особо крупном мошенничестве при уборке снега в Самаре. Ему вменяют ущерб на сумму более 20 миллионов рублей. Уголовное дело против чиновника завели сразу после того, как глава города Елена Лапушкина уволила его с занимаемой должности.

Бывший директор МП «Благоустройство» даже побыл несколько дней в федеральном розыске. Он отключил телефон и ушел из дома. То есть всячески укрывался от вызова к следователю. Однако 18 февраля 2022 года мужчина добровольно сдался полиции. Вскоре после этого ему избрали меру пресечения. Суд отправил Евгения Садовникова под домашний арест до 1 марта 2022 года. В конце минувшей недели срок продлили.