Полицейскому из Самары, который перерезал горло школьнице в Петра Дубраве, отказали в смягчении приговора

Школьница пыталась отбиться от бывшего полицейского и оставила на его шее и руках царапины Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

30 августа 2022 года в Самарском областном суде рассмотрели апелляцию Антона Безчетвертева, который летом прошлого года сбил школьницу, а после перерезал ей горло.

В начале июня 2022 года бывшему начальнику уголовного розыска суд назначил наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима с лишением звания подполковника полиции. Безчетвертев не согласился с приговором и подал жалобу. Однако суд отказал ему в смягчении наказания и оставил приговор без изменений.

Напомним, что разбирательство длится уже около года. в истории появлялись все новые подробности. Сначала подозревали, что между полицейским и девочкой может быть какая-то связь. Потом эта версия отошла на второй план. Позже на суде об убийстве рассказали свидетели. Судмедэксперт в свою очередь отметил, что школьница очевидно боролась за жизнь, пыталась отбиться от убийцы.

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