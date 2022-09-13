Самарцы назвали предложенные за расселение из-за метро суммы компенсаций

Горожане переживают, что не смогут купить себе новое жилье на предоставленные компенсации Фото: Евгений КОТМЫШЕВ

Жители Самары, которые попали под расселение из-за строительства метро, рассказали, во сколько оценили их жилье. Многих суммы, указанные в документах, не удовлетворили.

- Я живу в доме на улице Галактионовской, 153. Доля в коммунальной квартире составляет 23 кв. м. В результате мою комнату оценили в 21 тысячу рублей за 1 кв. м. Мне дали 500 тысяч рублей. Попросила оценщиков пересмотреть, но те отправили в суд, - поделилась на встрече с чиновниками жительница Самары.

Еще одна самарчанка рассказала, что ее квартиру оценили в менее чем 2 млн рублей:

- В центре на такие деньги жилье не купить, придется искать что-то на окраине, да и не в лучших условиях.

По словам тех, кто живет на улице Галактионовской, им за 1 кв. м жилья предложили суммы от 40 до 60 тысяч рублей. Учитывая то, что у многих квартиры не очень большие, размер компенсации составит до 2 млн рублей.

Переживают за свою дальнейшую судьбу и квартиросъемщики. Им пообещали предоставить жилье, однако не уточнили в каком именно районе. Они боятся, что их отправят на окраину, куда они совсем не хотят уезжать.

Напомним, под расселения попали 78 помещений в муниципальной собственности. Людям, которые там проживают, предоставят другое жилье. Для них подобраны уже 69 квартир. Еще 166 помещений находятся в частной собственности. Их владельцы получат денежную компенсацию. Согласие на расселение пока дали только 32 человека.

Данной ситуацией уже заинтересовался председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Он поручил проверить информацию о возможном нарушении прав жителей Самары.

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