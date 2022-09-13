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Общество13 сентября 2022 8:49

Самарцы назвали предложенные за расселение из-за метро суммы компенсаций

Многим горожанам они показались слишком малы
Анастасия ФИЛАТОВА
Горожане переживают, что не смогут купить себе новое жилье на предоставленные компенсации

Горожане переживают, что не смогут купить себе новое жилье на предоставленные компенсации

Фото: Евгений КОТМЫШЕВ

Жители Самары, которые попали под расселение из-за строительства метро, рассказали, во сколько оценили их жилье. Многих суммы, указанные в документах, не удовлетворили.

- Я живу в доме на улице Галактионовской, 153. Доля в коммунальной квартире составляет 23 кв. м. В результате мою комнату оценили в 21 тысячу рублей за 1 кв. м. Мне дали 500 тысяч рублей. Попросила оценщиков пересмотреть, но те отправили в суд, - поделилась на встрече с чиновниками жительница Самары.

Еще одна самарчанка рассказала, что ее квартиру оценили в менее чем 2 млн рублей:

- В центре на такие деньги жилье не купить, придется искать что-то на окраине, да и не в лучших условиях.

По словам тех, кто живет на улице Галактионовской, им за 1 кв. м жилья предложили суммы от 40 до 60 тысяч рублей. Учитывая то, что у многих квартиры не очень большие, размер компенсации составит до 2 млн рублей.

Переживают за свою дальнейшую судьбу и квартиросъемщики. Им пообещали предоставить жилье, однако не уточнили в каком именно районе. Они боятся, что их отправят на окраину, куда они совсем не хотят уезжать.

Напомним, под расселения попали 78 помещений в муниципальной собственности. Людям, которые там проживают, предоставят другое жилье. Для них подобраны уже 69 квартир. Еще 166 помещений находятся в частной собственности. Их владельцы получат денежную компенсацию. Согласие на расселение пока дали только 32 человека.

Данной ситуацией уже заинтересовался председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Он поручил проверить информацию о возможном нарушении прав жителей Самары.

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