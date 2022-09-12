Председатель СК России поручил проверить, нарушены ли права жителей из-за строительства метро в Самаре

Ход проверки поставят на контроль в центральном аппарате СК. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ситуация со строительством новой станции метро «Театральная» дошло до центрального аппарата Следственного комитета России. Председатель СК России поручил проверить информации о возможном нарушении прав жителей Самары.

— Жители многоквартирных домов в Самаре высказали опасения о нарушении своих прав, связанных с расселением и оценкой стоимости жилья, — сообщает СУ СК по Самарской области.

Люди не соглашаются с суммами компенсаций, якобы не соответствующие фактической стоимости жилья. В результате чего они не смогут купить себе равнозначные квартиры.

Организует проверку руководитель СУ СК по Самарской области Марат Галиханов. После нее он представит доклад. Ход проверки поставят на контроль в центральном аппарате СК.