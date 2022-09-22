Завершено расследование дела «поволжского маньяка», убивавшего пожилых женщин в Самаре

Радика Тагирова обвиняют в убийстве более 30 пенсионерок в нескольких городах России Фото: СУ СК России

Правоохранители завершили расследование дела «поволжского маньяка», который совершил десятки нападений на пожилых женщин, в том числе в Самарской области. Обвиняемым проходит житель Казани Радик Тагиров.

- Мужчине предъявлено обвинение в совершении более 30 убийств, трех покушений на убийство и свыше 30 разбойных нападений на пожилых женщин, - сообщили в пресс-службе СК России.

По данным следователей, Радик Тагиров совершил все эти преступления с марта 2011-го по октябрь 2012 года. Его жертвами стали жительницы Казани, Нижнекамска, Волжска, Ижевска, Нижнего Новгорода, Чебоксар, Уфы, Перми, Екатеринбурга, Саратова, Иванова, Кирова, Самары, Челябинска и Москвы. Мужчина находил одиноких пенсионерок и под видом работника коммунальной службы проникал в их дома. Там он нападал на женщин, бил и душил, а затем похищал находившиеся в квартирах деньги.

Поймать «поволжского маньяка» было непросто. В 2017 году под подозрение попал уроженец Казахстана Павел Шайахметов. Его задержали в Самаре. В дальнейшем выяснилось, что мужчина не имеет отношения к преступлениям 2011-2012 годов.

На след Радика Тагирова правоохранители вышли в конце 2020 года. Мужчину, который ранее был судим за хранение оружия и кражу, задержали. Он дал признательные показания и рассказал, как убивал пожилых женщин.

Следователи собрали достаточно доказательств вины жителя Казани. В ближайшее время дело направят на рассмотрение в суд. Мужчине грозит длительный срок лишения свободы.

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