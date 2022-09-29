Стало известно, когда в Самарской области закончится частичная мобилизация

Информацию озвучили в региональном военном комиссариате Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, когда стоит ждать завершения частичной мобилизации в Самарской области. Информацию озвучил военком региона Алексей Вдовин.

– Завершить частичную мобилизацию можно только указом президента Российской Федерации, – рассказал Алексей Вдовин.

Напомним, президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. Сразу после этого в Самарской области, как и в других регионах страны, стартовали сборы. Мобилизованные жители губернии уже прибыли в Рощинской и успели оценить местные условия.

Отметим, что все призывники региона будут обеспечены необходимой экипировкой. Им предоставят рюкзаки, спальные мешки, коврики, аптечки и ряд других нужных вещей.

Закупка будет вестись за счет средств резервного фонда. Об этом сообщал губернатор Дмитрий Азаров.

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