В Самаре досрочно прекратили полномочия осужденного за наркотики депутата Дениса Штейна

Силовики при обыске квартиры обнаружили 311 граммов мефедрона. Фото: соцсети

В Самаре досрочно, 19 октября 2022 года, прекратили полномочия депутата Дениса Штейна, который входил в Совет депутатов Советского района. Это связано с наличием у него обвинительного приговора, сообщает прокуратура Самарской области.

Напомним, 24 января этого года суд признал депутата виновным в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере. Ему назначили 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Осенью 2020 года Дениса Штейна заподозрили его в покупке запрещенных веществ для дальнейшей продажи. Силовики при обыске квартиры обнаружили 311 граммов мефедрона и электронные весы.

Самарский областной суд 19 августа этого года оставил приговор бывшему депутату от «Единой России» без изменения. Он вступил в законную силу.

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