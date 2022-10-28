Зампреда правительства Самарской области Александра Фетисова вызвали в суд

В качестве свидетеля Александра Фетисова хочет представить сторона потерпевшего

В Самаре продолжается рассмотрение дела Людмилы Тарховой – дочери бывшего мэра города. Ее обвиняют в вымогательстве 200 млн рублей у депутата Александра Милеева. Как выяснилось, к судебному процессу хотят привлечь заместителя председателя правительства Самарской области Александра Фетисова.

– Сторона потерпевшего заявила, что представит в качестве свидетеля Александра Фетисова на следующем судебном заседании, которое состоится в понедельник, 31 октября. Придет он или нет, не знаю. У меня есть сомнения, – рассказал «КП-Самара» адвокат Людмилы Тарховой Андрей Карномазов.

Также он прокомментировал информацию о вызове в суд отца обвиняемой – Виктора Тархова. По словам Андрея Карномазова, свидетелей со стороны защиты начнут опрашивать только после того, как будут представлены все доказательства со стороны обвинения.

Напомним, следствие полагает, что Людмила Тархова в декабре 2020 года получила сведения, распространение которых могло бы навредить Александру Милееву. Она решила шантажировать депутата и требовать с него 200 млн рублей. Сама обвиняемая настаивает, что просто хотела вернуть деньги, которые народный избранник занял у ее отца на развитие бизнеса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дочь экс-мэра Самары в эфире федерального канала заявила, что не признает вины по уголовному делу

Людмилу Тархову обвиняют в вымогательстве крупной суммы (подробности)

Компромат насчитывает семь позиций: адвокат раскрыл подробности дела дочери экс-мэра Самары Людмилы Тарховой

Адвокат рассказал о компромате, который собрала дочь экс-мэра Самары на известного депутата (подробности)

Обнародованы записи разговоров по делу о вымогательстве 200 млн рублей у депутата Самарской губдумы

Деньги с Александра Милеева требовала дочь экс-мэра Самары Людмила Тархова (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.