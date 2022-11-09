Срок завершения реконструкции Заводского шоссе вновь перенесли в Самаре

Дорогу еще не сдали в эксплуатацию, а многое уже нуждается в переделке / Фото: Евгений Щекин

В Самаре в очередной раз перенесли срок сдачи многострадального Заводского шоссе. Реконструкцию дороги не могут завершить уже на протяжении двух лет. Все идет к тому, что работы на объекте закончат не раньше 2023 года. Об этом стало известно на заседании профильного комитета гордумы 8 ноября 2022 года.

По словам главы департамента градостроительства Василия Чернова, подрядчику осталось уложить 270 метров асфальта в районе поворота на «СамараЛакто». В 2023 году на Заводском шоссе планируют продолжить работы в рамках гарантийных обязательств.

Напомним, реконструкция Заводского шоссе в Самаре стартовала еще в 2019 году. Дорогу должны были привести в порядок к ноябрю 2020-го. На эти цели власти направили 650 млн рублей. Однако подрядчик не выполнил работы в срок. В итоге организацию сменили. В дальнейшем на обновление проезжей части выделили еще несколько миллионов, но это не помогло ускорить работы.

Срок сдачи Заводского шоссе уже неоднократно переносили — конец 2021 года, лето 2022-го, затем осень 2022-го. Несмотря на проведенные работы, дорога находится в плачевном состоянии в сентябре блогер заснял с воздуха открытые ливневки и поваленные столбы. Многое уже нуждается в переделке. Депутаты призвали чиновников провести претензионную работу с подрядчиком. Если он не исправится, его вполне могут отнести к разряду недобросовестных.

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