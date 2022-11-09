В Самаре нашли недостатки в проекте реставрации ДК на площади Кирова

Строительная готовность здания превышает 40% Фото: администрация Самары

Реставрация здания ДК имени Литвинова на площади Кирова в Самаре может затянуться. Во время проведения работ специалисты вскрыли ряд недочетов. Теперь в проектную документацию придется внести несколько изменений. Об этом стало известно на заседании профильного комитета гордумы 8 ноября 2022 года.

По словам представителей департамента градостроительства, корректировки необходимо внести в 54 сметы. 16 из них уже направили на экспертизу для проведения оценки. Также чиновники заключили контракт на проверку фундамента здания и на усиление колонн у центрального входа.

Напомним, поводом для реконструкции ДК стала трагедия, которая произошла 1 сентябре 2019 года. В тот день с фасада здания рухнула мраморная плита. Она насмерть придавила 10-летнего мальчика. ДК закрыли. Изначально сообщалось, что ремонтные работы там выполнят до 2021 года. Однако подрядчика удалось найти не сразу.

По данным на конец лета 2022 года, строительная готовность ДК превысила 40%. Рабочие обновили фасады, заменили окна, отремонтировали кровлю. Также они занимаются реставрацией стен и потолков внутренних помещений. Ранее сообщалось, что реставрацию здания завершат в этом году.

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