Суд дисквалифицировал директора «Автодоринжиниринг» за срыв ремонта Заводского шоссе в Самаре

Дорогу не могут полностью отремонтировать уже четыре года. Фото: Евгений Щекин
Мировой судья судебного участка № 57 Советского судебного района Самары признал виновным директора ООО «Автодоринжиниринг» за срыв работ по ремонту Заводского шоссе.
— Без объективных причин срок выполнения работ подрядчиком был нарушен. Директора дисквалифицировали на 6 месяцев, — сообщает прокуратура Самарской области.
Напомним, департамент градостроительства г. о. Самара заключил в июле 2019 года с ООО «Автодоринжиниринг» муниципальный контракт на выполнение ремонта Заводского шоссе от ул. Авроры до ул. 22 Партсъезда, II-я очередь.
По условиям контракта стоимость работ составила более 840 миллионов рублей. Ремонт должен был полностью завершиться до 31 января 2022 года. Однако подрядчик постоянно переносил сроки завершения реконструкции.
Так, на 1 февраля этого года строительная готовность дороги составляла только 87%. Не было 7 дождевых канализаций, обустройства основного хода автодороги, освещения, тротуаров, дорожных знаков, подключения 12 светофоров и др.
По результатам проверки прокуратура установила неисполнение обязательств на сумму более 200 миллионов рублей. Исполнение контракта и завершение всех строительно-монтажных работ находится на особом контроле прокуратуры города.
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