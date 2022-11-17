Суд дисквалифицировал директора «Автодоринжиниринг» за срыв ремонта Заводского шоссе в Самаре

Дорогу не могут полностью отремонтировать уже четыре года. Фото: Евгений Щекин

Мировой судья судебного участка № 57 Советского судебного района Самары признал виновным директора ООО «Автодоринжиниринг» за срыв работ по ремонту Заводского шоссе.

— Без объективных причин срок выполнения работ подрядчиком был нарушен. Директора дисквалифицировали на 6 месяцев, — сообщает прокуратура Самарской области.

Напомним, департамент градостроительства г. о. Самара заключил в июле 2019 года с ООО «Автодоринжиниринг» муниципальный контракт на выполнение ремонта Заводского шоссе от ул. Авроры до ул. 22 Партсъезда, II-я очередь.

По условиям контракта стоимость работ составила более 840 миллионов рублей. Ремонт должен был полностью завершиться до 31 января 2022 года. Однако подрядчик постоянно переносил сроки завершения реконструкции.

Так, на 1 февраля этого года строительная готовность дороги составляла только 87%. Не было 7 дождевых канализаций, обустройства основного хода автодороги, освещения, тротуаров, дорожных знаков, подключения 12 светофоров и др.

По результатам проверки прокуратура установила неисполнение обязательств на сумму более 200 миллионов рублей. Исполнение контракта и завершение всех строительно-монтажных работ находится на особом контроле прокуратуры города.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На новом Заводском шоссе самарский блогер заснял открытые ливневки, поваленные столбы и труп собаки

В некоторых местах у ливневок даже нет защитного ограждения (подробности)

Подрядчик, который занимается ремонтом Заводского шоссе в Самаре, может попасть в разряд недобросовестных

Об этом стало известно на заседании городской думы (подробности)

«Едем, плачем»: из-за ремонта Заводского шоссе компании теряют клиентов, а автовладельцы – подвески и колеса

Журналисты «Комсомолки» прогулялись по главной транспортной артерии самарской промзоны, чтобы посмотреть, как подрядчик выполнил распоряжение главы города о приведении магистрали в порядок (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.