Найден подрядчик для проектирования пятой очереди набережной в Самаре

Новую пешеходную зону обустроят на участке между бассейном ЦСКА и улицей Вилоновской Фото: Архив "КП"

В Самаре подвели итоги торгов на проектирование пятой очереди набережной Волги – участка между бассейном ЦСКА и улицей Вилоновской. Победителем электронного аукциона признали фирму из Ярославля – АО «ГК «ЕКС». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Всего на торги было подано две заявки. Одна компания предложила выполнить работы за 168,6 млн рублей – это начальная стоимость контракта. А другая – ГК «ЕКС» – заявила, что займется проектированием за 155 млн рублей. Именно эту фирму и выбрали подрядчиком.

Разработать проект пятой очереди набережной Волги планируется в течение 11 месяцев – с учетом получения положительного заключения госэкпертизы. Сам объект планируют построить в 2023-2025 годах.

Напомним, это были повторные торги. Первые выиграла компания «ВТС-П». С ней заключили контракт, но вскоре его расторгли по обоюдному согласию сторон. Второй аукцион оказался под угрозой срыва. Его приостанавливали по жалобе, которая поступила в ФАС. Рассматривать ее не стали, поскольку ее подал не участник торгов.

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