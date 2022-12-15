Экс-главу Фонда капремонта Самарской области оставили в СИЗО еще на два месяца

Александра Константинова подозревают в мошенничестве на 2,2 млн рублей / Фото: fcrso.ru

В среду, 14 декабря 2022 года, Железнодорожный районный суд Самары продлил меру пресечения бывшему главе Фонда капремонта региона Александру Константинову. Он проведет в СИЗО еще два месяца, пишет Волга Ньюс.

Напомним, Александра Константинова задержали в конце октября 2022 года. Его заподозрили в мошенничестве на 2,2 млн рублей – якобы он «уводил» деньги со счетов организации, завышая стоимость и объемы выполненных работ при ремонте домов. По версии следствия, к преступлению может быть причастен и глава стройкомпании «Волгарегионстрой-С» Дмитрий Дурназаров. Обоим тогда избрали меру пресечения: руководителя фонда капремонта отправили на два месяца под стражу, а предпринимателя – под домашний арест.

Напомним, Александр Константинов – второй глава ФКР, попавший под уголовную статью. Ранее осудили Михаила Архипова. Его обвинили в получении «откатов» с подрядчиков и приговорили к 10 годам колонии.

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