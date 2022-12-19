Самарцев приглашают на бесплатные экскурсии по выставкам музея-галереи «Заварка»

Уже составлен и представлен план экскурсий на ближайшее время. Фото: пресс-служба Александра Хинштейна
Жителей Самарской области приглашают на бесплатные экскурсии по экспозициям музея-галереи «Заварка». Об этом сообщили в официально сообществе Вконтакте музея.
Уже составлен и представлен план экскурсий на ближайшее время. В четверг, 22 декабря, посмотреть экспозиции можно будет в 18:00. В субботу и воскресенье, 24 и 25 декабря посещение возможно в 13:00 и 16:00.
В понедельник, 26 декабря, встретить гостей будут рады в 18:30. Предварительная запись для посещения не требуется. Напомним, музей-галерея «Заварка» откроется в Доме Маштакова, памятнике деревянного зодчества начала ХХ века, расположенного на улице Самарской.
Здание реконструировали по проекту самарского архитектора Дмитрия Храмова примерно за 60 миллионов рублей.
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