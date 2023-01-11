Два человека попали в больницу после пожара в доме на ул. Некрасовской в Самаре

В результате пожара в трехэтажке в историческом центре серьезно пострадали взрослый и ребенок Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Стали известны подробности о пострадавших при пожаре в жилом доме на улице Некрасовской в Самаре 11 января 2023 года. В больнице сейчас находятся два человека: взрослый и ребенок, сообщили в министерстве здравоохранения Самарской области.

По данным ведомства, состояние пострадавших оценивается как тяжелое. Сейчас они находится под наблюдением медиков. Им оказывают всю необходимую помощь.

Напомним, пожар не обошелся без жертв. К сожалению, погибла 4-летняя девочка. Она скончалась в машине скорой помощи. Смерть наступила в результате отравления угарным газом. По факту гибели ребенка в СУ СК по Самарской области возбудили уголовное дело.

В настоящее время пожарные продолжают работать на месте происшествия. Они локализовали возгорание на площади 800 кв. м ближе к трем часам дня. На это у них ушло более четырех часов. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем. Ранее местные жители рассказали «КП-Самара», что огонь мог вспыхнуть из-за жильца одной из квартир — любителя выпить.

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