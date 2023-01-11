В Самаре произошел пожар на строительной площадке метро «Театральная»

К счастью, обошлось без пострадавших. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 11 января 2023 года, в Самаре произошел еще один пожар. На этот раз ЧП случилось на строительной площадке метро «Театральная». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

– Сообщение о пожаре поступило в 18:49. Возгорание произошло во временном вспомогательном строении (бытовке), – информируют в областном ГУ МЧС.

С огнем боролись 10 человек, было задействовано 3 единицы техники. В 19:09 пожар был ликвидирован на площади 15 квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших и погибших.

Напомним, еще один пожар произошел утром 11 января на улице Некрасовской. Там загорелся многоквартирный дом. В результате происшествия погибли двое человек – маленький ребенок и женщина. Для жильцов был организован пункт временного размещения. Работа на месте ЧП все еще продолжается.

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