В Самаре восстановили движение по улице Фрунзе 12 января 2023 года

Движение было перекрыто. Фото: Евгений ЕГОРОВ

В Самаре утром 11 января 2023 года стало известно о серьезном пожаре на улице Некрасовской. Из-за работ специалистов было перекрыто движение, общественный транспорт пустили в объезд.

По сообщению департамента транспорта, движение по улице Фрунзе восстановлено. Несмотря на открытое горение, пожарные не покидали объект и продолжали дежурить у дома. Ночью жители сообщили о покрытии дорог толстой и неровной ледяной коркой. Спецтехника приводила улицы в порядок в ночь с 11 на 12 января 2023 года.

Напомним, из-за страшного пожара погибла маленькая девочка. Правоохранители проводят проверки. Число жертв увеличилось.

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