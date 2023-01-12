В Самаре восстановили движение по улице Фрунзе 12 января 2023 года

Движение было перекрыто.
Фото: Евгений ЕГОРОВ
В Самаре утром 11 января 2023 года стало известно о серьезном пожаре на улице Некрасовской. Из-за работ специалистов было перекрыто движение, общественный транспорт пустили в объезд.
По сообщению департамента транспорта, движение по улице Фрунзе восстановлено. Несмотря на открытое горение, пожарные не покидали объект и продолжали дежурить у дома. Ночью жители сообщили о покрытии дорог толстой и неровной ледяной коркой. Спецтехника приводила улицы в порядок в ночь с 11 на 12 января 2023 года.
Напомним, из-за страшного пожара погибла маленькая девочка. Правоохранители проводят проверки. Число жертв увеличилось.
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