Сбор средств для погорельцев дома на ул. Некрасовской объявили в Самаре

Самарцев просят помочь людям, пострадавшим при пожаре в историческом центре / Фото: vk.com/samarskyrayon

В Самаре организовали сбор средств для жильцов сгоревшего дома на улице Некрасовской, 25а. Все, кто хочет помочь погорельцам, могут перечислять деньги региональной общественной организации «Свежий ветер». Об этом в четверг, 12 января 2023 года, сообщили в администрации Самарского района.

По словам главы местной администрации Романа Радюкова, в огне пострадал трехэтажный дом на 22 квартиры. В них проживали 52 жителя. Сейчас они нуждаются в помощи. Накануне для погорельцев объявили сбор вещей.

Горожане несут в администрацию Самарского района вещи для погорельцев / Фото: vk.com/samarskyrayon

— Востребована вся одежда. Особенно больших размеров и на подростков. Также необходимы канцелярские товары для школьников, средства гигиены (мыло, шампуни, зубная паста, зубные щетки, расчески, туалетная бумага), одеяла, подушки, полотенца, постельное белье, — отметили в администрации Самарского района.

Сбор вещей организован в здании по улице Некрасовской, 38 (администрация района). По словам Романа Радюкова, многие жители областной столицы уже откликнулись на чужую беду. Вчера они приносили теплые вещи для погорельцев до глубокого вечера — до 23 часов. Горожане продолжают приходить и сегодня. Всю одежду сортируют по размерам и принадлежности. Потом ее раздадут пострадавшим.

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