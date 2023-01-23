Губернатор Самарской области рассказал, где сейчас выжившие в Макеевке бойцы

Подразделение проходит восстановление боевой готовности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал, что стало с солдатами, которые выжили после удара ВСУ в Макеевке. Об этом он сообщил в эфире «Соловьев Life».

— Что касается категории бойцов, которая сегодня находится в строю, на полигоне, то воинское подразделение вывели из зоны СВО. Оно проходит восстановление боевой готовности, — сказал глава региона.

Дмитрий Азаров отметил, что военнослужащие уже смогли пообщаться со своими близкими и родными в Самарской области. По договоренности с Минобороны РФ был организован телемост. Общение бойцов с родственниками длилось более часа.

Что касается раненых солдат, то они по-прежнему находятся в госпиталях. Около 60-70 проходят лечение в Самаре. Еще двоих бойцов отправили на восстановление в Москву.

Напомним, трагедия в Макеевке произошла в новогоднюю ночь. ВСУ нанесли удар по пункту временной дислокации российских военных. Здание было полностью разрушено. Погибли и пострадали десятки людей, в том числе уроженцы Самарской области. Списки жертв и раненых не публиковали. Военком региона Алексей Вдовин объяснил причину этого решения.

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