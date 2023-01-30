Суд заочно арестовал подозреваемых в поджоге ритуального салона на ул. Авроры в Самаре

Пожар унес жизни 31-летней женщины и 61-летнего мужчины Фото: СУ СК по Самарской области

Самарский районный суд заочно арестовал подозреваемых в поджоге магазина ритуальных услуг на улице Авроры. Речь идет о Георгии Цицерове и Аршахе Енгибаряне. Оба сейчас находятся в федеральном розыске. Не исключено, что мужчины уже покинули территорию РФ, пишет Волга Ньюс.

Напомним, пожар в павильоне на улице Авроры, 25 в Самаре произошел в ночь на 18 ноября 2022 года. Огнем была охвачена территория в 200 кв. м. В результате случившегося на месте погибла 31-летняя женщина. Также пострадал 61-летний мужчина. Медики в течение нескольких дней боролись за его жизнь, однако спасти самарца не удалось.

В дальнейшем выяснилось, что причиной пожара стал поджог. Следователи возбудили уголовное дело. Через некоторое время они назвали и предполагаемых преступников — это Георгий Цицеров и Аршах Енгибарян. Поймать подозреваемых пока не удалось.

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