Суд прекратил дело о «золотом снеге» в Самаре

Бывшего руководителя МП "Благоустройство" обвиняли в завышении объемов вывезенного снега Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Октябрьский районный суд Самары поставил точку в деле о «золотом снеге». Обвиняемым по нему проходил бывший руководитель МП «Благоустройство» Евгений Садовников. Ему вменяли мошенничество в особо крупном размере.

Дело поступило в суд в июне 2022 года. Рассмотрение назначали то на одну дату, то на другую. Однако из раза в раз судебное заседание откладывали. Причины были разные: неявка свидетелей или потерпевшего, а также другие основания. В понедельник, 27 февраля 2023 года, заседание все же состоялось. На нем было решено прекратить производство по делу.

— Причина — истечение сроков давности уголовного преследования, — говорится на сайте Октябрьского районного суда.

Напомним, Евгения Садовникова уволили с поста директора МП «Благоустройство» в феврале 2022 года. Ему прочили должность замглавы Самарского района по ЖКХ. Однако вместо этого он стал фигурантом уголовного дела. Евгения Садовникова обвинили в мошенничестве — по версии следствия, он и его сотрудники завышали объемы вывезенного снега и отправляли его на незаконные полигоны. Сумма ущерба превысила 18 млн рублей.

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