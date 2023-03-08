Эксперты проверят пост о лапше самарского депутата Михаила Абдалкина

Парламентарий отрицает свою вину в дискредитации Вооруженных сил РФ / Фото: vk.com/abdalkinmikhail
Во вторник, 7 марта 2023 года, Новокуйбышевский городской суд приступил к рассмотрению дела депутата Михаила Абдалкина. Его обвинили в дискредитации Вооруженных сил РФ после просмотра послания президента Владимира Путина с лапшой на ушах.
Парламентарий записал свой «перформанс» на видео и выложил в соцсетях. В ролике отражена та часть, где глава государства говорит о Донбассе и о вероломном отношении Запада к минским соглашениям. На судебном заседании Михаил Абдалкин заявил, что не оскорблял Вооруженные силы РФ. Лапшу на уши он надел якобы из-за того, что не услышал, чего хотел, пишет OBOZ.INFO. В частности, его очень интересовал вопрос по мерам внутренней политики.
Накануне суд так и не вынес решение о привлечении депутата к ответственности. Поводом этому стало ходатайство стороны защиты. Адвокаты Михаила Абдалкина попросили назначить экспертизу поста о лапше. Просьба была удовлетворена. Следующее заседание по делу парламентария состоится в четверг, 16 марта 2023 года.
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