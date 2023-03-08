Число жертв ДТП с маршруткой «Самара — Бузулук» выросло до восьми

Трое пострадавших в аварии все еще находятся под наблюдением врачей Фото: прокуратура Самарской области

Стали известны новые данные о пострадавших в ДТП с маршруткой «Самара — Бузулук», которое произошло в День защитника Отечества. К сожалению, медикам не удалось спасти еще двоих человек. Таким образом, число жертв аварии увеличилось до восьми.

По данным министерства здравоохранения Самарской области, в стационаре сейчас находятся три человека. Состояние двоих оценивается как средней степени тяжести, еще одного — как тяжелое. Четверых пациентов уже выписали домой.

После ДТП в больнице скончались три человека. Так, 24 февраля стало известно о смерти молодого человека. Еще двое умерли в начале марта. По предварительным данным, это 62-летний мужчина и 18-летняя девушка. Оба были жителями Оренбургской области.

Напомним, страшная авария произошла утром 23 февраля 2023 года в Нефтегорском районе во время снегопада. Там столкнулись большегруз, грузовая «Газель» и микроавтобус, который ехал из Самары в Бузулук. От маршрутки, в которой находились 15 пассажиров, мало что осталось.

В результате ДТП на месте погибли пять человек, в том числе 10-летняя девочка. Пострадали 11 человек. Следователи возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Ход расследования взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин.

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