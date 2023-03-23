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НовостиПроисшествия23 марта 2023 4:12

Прокуратура организовала проверку в связи с пожаром в доме Челышева в Самаре 22 марта 2023

Что послужило причиной возгорания, пока неизвестно
Ирина СИНЕГУБОВА
По итогам проверки дадут оценку действиям должностных лиц управляющей организации.

По итогам проверки дадут оценку действиям должностных лиц управляющей организации.

Фото: прокуратура Самарской области

В среду, 22 марта 2023 года, произошел серьезный пожар в памятнике культурного наследия федерального значения «Доходный дом купца Д.Е. Челышева 1899 года постройки» в Самаре. Прокуратура Ленинского района города организовала проверку.

— Устанавливаются причины возгорания. Организована проверка соблюдения противопожарного законодательства при содержании дома, — сообщили в прокуратуре Самарской области.

По итогам проверки примут меры реагирования и дадут оценку действиям должностных лиц управляющей организации. Напомним, возгорание началось в многоквартирном жилом доме на ул. Красноармейской, 60 примерно в 21:00.

Из здания эвакуировали 60 человек. Сейчас решается вопрос о предоставлении жилых помещений семьям, чьи квартиры из-за пожара стали не пригодны для проживания. Работу правоохранительных органов и пожарно-спасательных подразделений МЧС координировал исполняющий обязанности прокурора района Юрий Сапрунов.

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