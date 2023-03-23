Прокуратура организовала проверку в связи с пожаром в доме Челышева в Самаре 22 марта 2023

По итогам проверки дадут оценку действиям должностных лиц управляющей организации. Фото: прокуратура Самарской области

В среду, 22 марта 2023 года, произошел серьезный пожар в памятнике культурного наследия федерального значения «Доходный дом купца Д.Е. Челышева 1899 года постройки» в Самаре. Прокуратура Ленинского района города организовала проверку.

— Устанавливаются причины возгорания. Организована проверка соблюдения противопожарного законодательства при содержании дома, — сообщили в прокуратуре Самарской области.

По итогам проверки примут меры реагирования и дадут оценку действиям должностных лиц управляющей организации. Напомним, возгорание началось в многоквартирном жилом доме на ул. Красноармейской, 60 примерно в 21:00.

Из здания эвакуировали 60 человек. Сейчас решается вопрос о предоставлении жилых помещений семьям, чьи квартиры из-за пожара стали не пригодны для проживания. Работу правоохранительных органов и пожарно-спасательных подразделений МЧС координировал исполняющий обязанности прокурора района Юрий Сапрунов.

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