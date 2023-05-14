Пожарные показали, как борются с огнем в покрасочном цехе завода Ferroni в Тольятти

Сейчас происходит открытое горение цеха на площади 6 тысяч кв. м. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

ГУ МЧС по Самарской области показало, как идет борьба с огнем в покрасочном цехе завода Ferroni в Тольятти. Сейчас на месте работают пожарно-спасательные подразделения, которые привлекли по повышенному рангу вызова – Пожар № 3.

Сейчас происходит открытое горение цеха на площади 6 тысяч кв. м. С огнем борются 104 человека и 33 единицы техники, в том числе от МЧС России 79 человек и 22 техники. Также дополнительно привлекли ПНС, АР и пожарный поезд со станции «Самара».

Специалисты направляют все силы на то, чтобы остановить распространение пожара и не допустить большего ущерба. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что для тушения привлекаются дополнительные силы и средства.

Уже откликнулось руководство компаний КуйбышевАзот и Транснефть, они усилят группировку МЧС. Отмечается, что погибших и пострадавших нет, из здания эвакуировали 15 человек.

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