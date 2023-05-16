Министр Дмитрий Богданов рассказал о дополнительной поддержке заводу «Феррони» в Тольятти

Руководство завода намерено полностью восстановить сгоревшее производство. Фото: прокуратура Самарской области

В Тольятти 13 мая произошел крупный пожар на заводе по производству дверей «Феррони». Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов рассказал, какую еще поддержку окажут региональные власти предприятию.

— Вся наша команда во главе с губернатором готова подставить плечо инвесторам в трудные моменты. Сейчас мы активно прорабатываем план поддержки и по каждому из направлений будем совместно работать с инвестором, — сказал Дмитрий Богданов.

Обсуждаются вопросы занятости сотрудников завода, оперативного ввода в эксплуатацию действующих корпусов, предоставления альтернативных корпусов, содействия в переговорах с финансовыми организациями.

Руководство завода намерено полностью восстановить сгоревшее производство. Там работали около 2600 человек. Региональные власти готовы помочь руководству завода с отсрочкой по налоговым платежам и в получении льготного займа на закупку техники взамен сгоревшей.

Ранее глава региона Дмитрий Азаров рассказал о договоренности с президентом АВТОВАЗа о временном трудоустройстве на заводе до тысячи человек с пострадавшего «Феррони». Помимо этого, около 1200 человек помогут с разбором сгоревших цехов и будут заняты на других производственных площадках. Еще 400 сотрудникам предложат варианты вакансий.

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