«Огонь распространялся с немыслимой скоростью»: в «Феррони» назвали возможную причину страшного пожара на заводе в Тольятти

Пожар нанес колоссальный ущерб предприятию, почти полностью парализовав его работу Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Руководитель группы компаний «Феррони» Марина Павлова выступила с официальным обращением по поводу крупного пожара на заводе в Тольятти. Она назвала предварительную причину происшествия и рассказала, что теперь будет с заводом и его сотрудниками.

«Колоссальный ущерб»

- Крупный пожар, который произошел в ночь на 14 мая 2023 года на заводе в Тольятти, нанес колоссальный ущерб всей производственной площадке. Очаг возгорания был в покрасочной линии, где находилось большое количество легковоспламеняющихся материалов. Из-за этого пожар распространился с немыслимой скоростью. Когда он перешел в стадию большого масштаба, отключилось энергоснабжение всей площадки, - отметила Марина Павлова.

По ее словам, на место экстренно вызвали передвижную дизельную подстанцию, благодаря которой были напрямую подключены все насосы, и в гидрантах появилось достаточное давление. Это позволило не допустить распространение огня на соседние цеха.

Возможные причины пожара на заводе дверей Феррони в Тольятти

- Предварительной причиной пожара стала неисправность оборудования. Также не исключается момент короткого замыкания. Но более точно скажут службы после расследования, - сказала глава группы компаний «Феррони».

При этом в ГУ МЧС по Самарской области в качестве предварительной причины ранее назвали нарушение технологического процесса.

Вынужденный простой

Площадь поражения составила более 20 тысяч квадратных метров. Это почти полностью парализовало производственный процесс. Из-за этого завод в Тольятти в ближайшие полгода работать не сможет.

- Восстановительные работы возможны лишь при условии, что региональные и местные власти, банки пойдут нам навстречу, дадут кредитные каникулы, окажут помощь и содействие. Своими силами и средствами мы, увы, не справимся, - добавила руководитель организации.

Сотрудников предприятия в Тольятти перевели на вынужденный простой на неопределенный срок. Их частично планируют задействовать в рабочих процессах, как только будет снято ограничение по эксплуатации здания. Пока они будут получать 2/3 от оклада. В течение этой недели каждый работник сможет попасть на завод и забрать свои личные вещи.

Позаботятся о сотрудниках

- Что касается выплаты зарплаты, компания не уклоняется от ответственности. Все выплаты будут произведены в полном объеме. В связи с новыми обстоятельствами мы запускаем ранее законсервированный завод в Йошкар-Оле. Это позволит нам выполнить все взятые на себя обязательства, - подчеркнула Марина Павлова.

Она заявила, что компания вместе с администрацией Тольятти позаботится о сотрудниках, которые решат уволиться. Есть организации, которые готовы трудоустроить специалистов из «Феррони» как на полную, так и частичную занятость. К примеру, как ранее сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, часть сотрудников временно могут трудоустроить на АВТОВАЗе.

Напомним, пожар на заводе по производству дверей произошел в Тольятти вечером 13 мая 2023 года. Огонь быстро распространился по зданию, но люди, к счастью, не пострадали. Все работники успели эвакуироваться. Пожарные работали на месте происшествия около суток. В СУ СК по Самарской области впоследствии возбудили уголовное дело по части 1 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба».

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