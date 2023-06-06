Опасные примеси нашли в самарском сидре-убийце

Полицейские изъяли кеги с сидром из 34 магазинов Ульяновской области / Фото: УМВД по Ульяновской области

В самарском сидре, который стал причиной гибели людей в Поволжье, нашли опасные примеси. Такие результаты показали проведенные экспертизы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Ульяновской области.

– По результатам 14 экспертиз в жидкостях обнаружены примести метанола и этилбутирата. Они были в пропорциях, которые представляют угрозу для жизни и здоровья потребителей, – отметили в ведомстве.

По данным ульяновских полицейских, за прошедшие сутки они изъяли из 34 магазинов 216 кегов сидра по 30 литров каждый. Их направили на физико-химическое исследование. Пока изучена только часть из них. Отметим, по месту производства сомнительного напитка – поселок Винтай Красноглинского района Самары – правоохранители изъяли 27 различных наименований продукции. Их общий объем превышает 25 тысяч литров.

Напомним, только в Самарской области из-за паленого сидра погибли уже семь человек. Еще 13 сейчас находятся в тяжелом состоянии в больнице. Возбуждены уголовные дела. Предпринимателя, который занимался выпуском напитка «Мистер Сидр», задержали 5 июня 2023 года. Он уже дал первые показания.

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