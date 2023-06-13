Смертельную концентрацию метанола нашли в самарском «Мистере Сидре»

Опасные примеси обнаружили в 41-й изъятой кеге с самарским сидром / Фото: УМВД по Ульяновской области

В самарском напитке «Мистер Сидр» нашли смертельную концентрацию метанола и этилбутирата. Примеси этих веществ обнаружили в кегах, изъятых в Ульяновской области, Об этом стало известно во вторник, 13 июня 2023 года, на заседании регионального штаба.

- Завершены физико-химические исследования жидкости из 41 кеги. По их результатам во всех образцах обнаружены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, опасных для жизни и здоровья, - сообщил замначальника УМВД по Ульяновской области Андрей Елизаров.

Напомним, самарский сидр стал причиной массового отравления жителей нескольких регионов страны. Пострадали 108 человек, 36 из них умерли. Как выяснилось, ядовитый спирт, из которого был сделан напиток, в конце мая 2023 года похитили со склада МВД в Самаре. Сделали это отец с сыном. Попасть на территорию помог полицейский-охранник. Двоих подозреваемых уже задержали. Старшего из воров объявили в розыск.

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