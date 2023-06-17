Общее число отравившихся самарским «Мистером Сидром» достигло 106 человек

В Самарской области суррогатным сидром отравились 27 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Число пострадавших от самарского «Мистера Сидра» возросло до 106 человек. 36 из них погибли. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в кулуарах Петербургского международного экономического форума 2023 года.

По словам главы Минздрава РФ, среди пострадавших пятеро детей. Один ребенок, к сожалению, погиб. В настоящее время на лечении в больницах находятся 19 человек.

Отметим, в Самарской области суррогатным сидром отравились 27 человек, десять из них скончались. Под наблюдением медиков сейчас находятся трое пациентов. Их состояние оценивается как средней степени тяжести и тяжелое. Еще 14 человек выздоровели. Их уже выписали домой.

Напомним, о массовом отравлении «Мистером Сидром» стало известно 5 июня 2023 года. Первые случаи выявили в Ульяновской и Самарской областях, а затем в других регионах страны. Опасный напиток изъяли из продажи. Исследование показало, что в нем были примеси метанола и этилбутирата.

В дальнейшем выяснилось, что ядовитый спирт, который использовали для изготовления сидра, в конце мая 2023 года украли со склада МВД в Самаре. Похитителями оказались отец с сыном. Совершить преступление им помог полицейский, он пустил воров на территорию. В настоящее время подозреваемые задержаны, ведется следствие.

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