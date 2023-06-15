Медики выписали 14 пациентов после отравления сидром в Самарской области

Общее число пострадавших от паленого сидра в Самарской области составляет 27 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появилась актуальная информация по отравлению напитком «Мистер Сидр» в Самарской области на четверг, 15 июня 2023 года. Число пострадавших не изменилось – 27 человек, 10 из них погибли.

- В настоящее время под наблюдением медиков находятся три пациента. Их состояние оценивается как средней степени тяжести и тяжелое. 14 человек выписали из больниц с выздоровлением, - сообщили в министерстве здравоохранения Самарской области.

Напомним, первые сообщения об отравлении самарским сидром появились 5 июня 2023 года. От напитка, в составе которого нашли примеси метанола и этилбутирата, пострадали жители нескольких регионов: Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской и Курганской областей, а также Удмуртии. Производитель сидра-отравителя уже задержан и отправлен под арест. Также установлено, что ядовитый спирт для напитка в конце мая 2023 года был украден со склада МВД в Самаре. Сделали это отец с сыном при помощи полицейского-охранника.

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