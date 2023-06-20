Установлена личность погибшего во время триатлона в Самаре спортсмена из Екатеринбурга

Тело мужчины достали из реки в районе "Ладьи" 17 июня 2023 года
Фото: СОЦСЕТИ
Стало известно, кто погиб во время соревнований по триатлону в Самаре. Это был 37-летний спортсмен из Екатеринбурга Андрей Смагин. Мужчина утонул в Волге.
По данным Центрального МСУ на транспорте СК России, утром в субботу, 17 июня 2023 года, уралец спрыгнул с баржи, которая находилась напротив Первомайского спуска, и пропал. Найти спортсмена удалось только ближе к вечеру. Водолазы ПСС Самарской области нашли его тело и доставили до берега в районе «Ладьи». По словам организаторов мероприятия, подобное ЧП у них произошло впервые. В настоящее время следователи проводят по факту случившегося проверку.
Насколько известно, Андрей Смагин занимался триатлоном около 10 лет. Кроме того, он участвовал в веломарафонах и хорошо владел сноубордом. Спорт был для мужчины как хобби. Погибший житель Екатеринбурга был директором мебельной компании. У него остались жена и ребенок.
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