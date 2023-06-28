В Самаре задержали предполагаемого организатора смертельного поджога ритуального магазина

Пожар в павильоне на ул. Авроры унес жизни 31-летней женщины и 61-летнего мужчины Фото: СУ СК по Самарской области

В среду, 28 июня 2023 года, правоохранители задержали подозреваемого в организации поджога магазина ритуальных услуг в Самаре. Это тольяттинец Игорь Сиротенко, которого ранее связывали с ОПГ «Сиротинские», пишет Волга Ньюс.

По предварительным данным, мужчину «взяли» в аэропорту Курумоч, когда он прибыл из Анталии. Насколько известно, сейчас он вместе с адвокатом находится в Следственном комитете.

Напомним, пожар в салоне ритуальный услуг на улице Авроры в Самаре произошел в ночь на 18 ноября 2022 года. На тот момент там находились 31-летняя женщина и 61-летний мужчина. Первая погибла на месте, а второй — в больнице. Правоохранители установили, что это был поджог. Было возбуждено уголовное дело. В причастности к совершению преступления заподозрили Георгия Цицерова и Аршака Енгибаряна. Их объявили в розыск.

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