Названы причины смертельного взрыва на заводе «Промсинтез» в Чапаевске

В результате ЧП шесть человек погибли, двое пострадали Фото: прокуратура Самарской области

Стала известна причина смертельного взрыва на заводе «Промсинтез» в Чапаевске, который произошел в пятницу, 7 июля 2023 года. Ее озвучили в региональной прокуратуре.

– Авария на территории завода «Промсинтез» в Самарской области произошла во время ремонта технического трубопровода, – сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Напомним, взрыв на предприятии прогремел около полудня. В результате происшествия шесть человек погибли, еще двое получили ранения. Сейчас они находятся под наблюдением медработников.

На место ЧП выезжали сотрудники полиции, Росгвардии и губернатор Дмитрий Азаров. Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего. В региональном СУ СК возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

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