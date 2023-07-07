Названы причины смертельного взрыва на заводе «Промсинтез» в Чапаевске

В результате ЧП шесть человек погибли, двое пострадали
Фото: прокуратура Самарской области
Стала известна причина смертельного взрыва на заводе «Промсинтез» в Чапаевске, который произошел в пятницу, 7 июля 2023 года. Ее озвучили в региональной прокуратуре.
– Авария на территории завода «Промсинтез» в Самарской области произошла во время ремонта технического трубопровода, – сообщили в пресс-службе надзорного органа.
Напомним, взрыв на предприятии прогремел около полудня. В результате происшествия шесть человек погибли, еще двое получили ранения. Сейчас они находятся под наблюдением медработников.
На место ЧП выезжали сотрудники полиции, Росгвардии и губернатор Дмитрий Азаров. Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего. В региональном СУ СК возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
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