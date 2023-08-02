Следователи уже допросили подозреваемого - 50-летнего жителя Самары Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре задержали водителя катера, винтом которого порубило ноги 12-летней девочки. Им оказался 50-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба Центрального МСУ на транспорте СК России.

- Во вторник, 1 августа 2023 года, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий было установлено лицо, управлявшее катером. Это 50-летний житель Самары. Он был задержан, - рассказали представители ведомства.

Мужчину уже допросили. В скором времени ему изберут меру пресечения. Следователи будут ходатайствовать о заключении самарца под стражу.

Напомним, ЧП произошло 30 июля 2023 года на реке Сок в селе Малая Царевщина Волжского района. Проплывающий катер задел купающуюся в воде девочку. Винт судна травмировал ее ноги. Пострадавшая потеряла много крови. Ее доставили в больницу им. Середавина, где врачи провели операцию. Насколько известно, девочка находится в тяжелом состоянии. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Его расследование находится на контроле главы СК России Александра Бастрыкина.

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