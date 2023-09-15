Прокуратура начала проверку из-за пожара в бывшем ГПЗ-9 в Самаре 15 сентября

Прокуратура проверит соблюдение противопожарного законодательства Фото: прокуратура Самарской области

В Самаре прокуратура организовала проверку из-за пожара на территории бывшего ГПЗ-9. Утром в пятницу, 15 сентября 2023 года, там в подвале одного из зданий загорелось машинное масло.

- Площадь возгорания составляет около 500 квадратных метров. На месте происшествия работает и.о. прокурора Советского района Самары Алексей Баев. Он координирует действия правоохранительных органов и аварийных служб, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура проверит соблюдение противопожарного законодательства. По итогам будут приняты соответствующие меры. Также сейчас устанавливаются причины возгорания.

Отметим, на место происшествия приехали начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко и глава города Елена Лапушкина. Насколько известно, для тушение огня планируется привлечь пожарный поезд.

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