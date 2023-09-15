Площадь пожара на бывшем подшипниковом заводе в Самаре возросла до 1000 кв. м

Пожарные не могут спуститься в подвал, тушат огонь через технологические отверстия Фото: Ольга НОВИКОВА

В Самаре возросла площадь пожара на территории бывшего подшипникового завода, который расположен у Кировского рынка. Огнем охвачена территория уже в тысячу квадратных метров. Об этом журналистам рассказал начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко.

— Пожар происходит в бывшем цехе № 7. В подвале горят масляные баки. Количество и объем масла нам неизвестны. Горение происходит на площади 1000 кв. м. Для тушения созданы три боевых участка. В 11:50 была проведена пенная атака. В ближайшие 20 минут — поведем вторую. Для тушения привлечено 114 человек, 38 единиц техники, участвует пожарный поезд, развертывается аэромобильная группировка. Сил и средств достаточно, тушение продолжается, — сообщил Олег Бойко.

По словам начальника регионального МЧС, пожарные не могут попасть в подвал — есть угроза для личного состава. Они тушат огонь через технологические отверстия в цехе. Работы проводят при постоянном охлаждении строительных конструкций.

В настоящее время на месте пожара также проводится мониторинг состояния воздуха.

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