Площадь пожара на бывшем подшипниковом заводе в Самаре возросла до 1000 кв. м

Пожарные не могут спуститься в подвал, тушат огонь через технологические отверстия
Фото: Ольга НОВИКОВА
В Самаре возросла площадь пожара на территории бывшего подшипникового завода, который расположен у Кировского рынка. Огнем охвачена территория уже в тысячу квадратных метров. Об этом журналистам рассказал начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко.
— Пожар происходит в бывшем цехе № 7. В подвале горят масляные баки. Количество и объем масла нам неизвестны. Горение происходит на площади 1000 кв. м. Для тушения созданы три боевых участка. В 11:50 была проведена пенная атака. В ближайшие 20 минут — поведем вторую. Для тушения привлечено 114 человек, 38 единиц техники, участвует пожарный поезд, развертывается аэромобильная группировка. Сил и средств достаточно, тушение продолжается, — сообщил Олег Бойко.
По словам начальника регионального МЧС, пожарные не могут попасть в подвал — есть угроза для личного состава. Они тушат огонь через технологические отверстия в цехе. Работы проводят при постоянном охлаждении строительных конструкций.
В настоящее время на месте пожара также проводится мониторинг состояния воздуха.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Столбы дыма рвутся из-под земли: пугающие видео пожара в заброшенном заводе в Самаре
Прокуратура: площадь пожара в здании заброшенного завода в Самаре – 500 кв. м (подробности)
«Это будет экологическое бедствие»: что известно о заводе в Самаре, на котором полыхает пожар
Владельцы Кировского рынка предрекали 2 года назад пожар на бывшем ГПЗ-9 (подробности)
Тушат пеной со всех сторон: подвал полыхающего здания ГПЗ-9 в Самаре заполнен машинным маслом
В Самаре подвал полыхающего здания ГПЗ-9 заполнен машинным маслом (подробности)
Прокуратура начала проверку из-за пожара в бывшем ГПЗ-9 в Самаре 15 сентября
Площадь пожара на подшипниковом заводе в Самаре возросла до 500 кв. м (подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал