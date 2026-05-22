Дочь экс-мэра Самары Людмила Тархова: «Мои родители были достойнейшими людьми»

Женщина перечислила награды Виктора Тархова и его заслуги. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

В пятницу, 22 мая, в Самарском областном суде проходит второе заседание по делу об убийстве экс-мэра города Виктора Тархова и его жены Натальи. Их дочь Людмила направила ходатайство и попросила делать заседания суда закрытыми. Об этом сообщает корреспондент «КП-Самара».

«Мои родители были достойнейшими людьми, царствие им небесное. Прошу делать заседания закрытыми. Наталья Тархова – лучшая мать, бабушка и прабабушка на свете. Лучшая женщина, которую я только знала. Я против, чтобы все подробности жесточайшего убийства распространялись в СМИ. Я до сих пор не проинформировала о точной дате смерти моих родителей», – сказала Людмила.

Также женщина перечислила награды Виктора Тархова и его заслуги. Людмила Тархова признана потерпевшей по делу. Ее этапировали из исправительной колонии, где она с конца 2022 года отбывает наказание за вымогательство 200 млн рублей у депутата Александра Милеева.

Напомним, 21 мая в Самаре прошло первое заседание суда. На нем были раскрыты шокирующие подробности убийства – Тарховы умирали в мучениях.

