В Самаре ликвидировали открытое горение в жилом доме на ул. XXII Партсъезда

В результате пожара в жилом доме было повреждено 24 квартиры. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Открытое горение ликвидировали в жилом доме на улице XXII Партсъезда, 20 в Самаре. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

«В 23:26 14 июня 2026 года объявлена ликвидация открытого горения. Для тушения пожара привлечены 119 специалистов и 35 единиц техники», - уточнили в оперативном ведомстве.

Напомним, сообщение о пожаре в жилом доме поступило в 20:31. Огонь охватил несколько этажей. Предварительная причина - хлопок бытового газа в одной из квартир. В результате случившегося пострадали пять человек, в том числе двое детей. Семь человек спасли.

По данным главы Самары Ивана Носкова, повреждены 24 квартиры. Для жильцов дома организовали ПВР в соседней школе. Также на месте ЧП находится автобус, который мэрия предоставила для обогрева людей.

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