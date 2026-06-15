51-летняя женщина погибла в пожаре на улице 22 Партсъезда в Самаре 14 июня

Госпитализированы двое мужчин 38 и 43 лет Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

До 13 человек выросло число пострадавших в страшном пожаре на улице 22 Партсъезда в Самаре, который произошел вечером 14 июня. Ранее сообщалось о пяти пострадавших. По данным МЧС Самарской области, погибла 51-летняя женщина.

«Госпитализированы двое мужчин 38 и 43 лет», – следует из сообщения пресс-службы ведомства.

Еще 10 пострадавшим, среди которых двое детей, направили на амбулаторное лечение. Семь человек из пожара спасли.

По предварительным данным, пожар мог начаться из-за хлопка газа. СК и прокуратура проводят проверку. Из-за пожара пострадали 24 квартиры, для людей, оставшихся без жилья, развернули ПВР в ближайшей школе.

Открытое горение ликвидировали, но ночью работы приостановили из-за риска обрушения. Утром их продолжат.

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