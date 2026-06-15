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НовостиПроисшествия15 июня 2026 8:57

Бастрыкин запросил доклад по делу о пожаре в многоэтажке в Самаре

Председателю СК России доложат о результатах расследования страшного пожара в Самаре
Александра ТАЙБАТРОВА
Заведено уголовное дело о нарушении правил пожарной безопасности

Заведено уголовное дело о нарушении правил пожарной безопасности

Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании пожара и взрыва в многоэтажке на улице XXII Партсъезда в Самаре. Напомним, что ЧП произошло вечером 14 июня. По предварительным данным, произошел хлопок газа, после чего начался пожар. Заведено уголовное дело о нарушении правил пожарной безопасности, что привело к смерти двух и более человек по неосторожности.

«Бастрыкин поручил представить доклад о первоначальных результатах расследования и установленных обстоятельствах», – прокомментировала пресс-служба СК России.

В результате ЧП погибли два человека, еще 12 получили травмы. Возникла угроза обрушения конструкций здания. У дома выставили охрану.

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