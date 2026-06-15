Жилой дом стал похож на заброшку после пожара и взрыва газа. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

В Самаре продолжаются работы на месте ЧП на улице XXII Партсъезда, где вечером 14 июня произошли взрыв газа и пожар. У дома дежурят сотрудники МЧС, полиции и спасатели. Рассказываем и показываем, что сейчас происходит на месте взрыва газа в жилом доме в Самаре.

Сначала хлопок, а потом все загорелось

В доме выбиты окна, фасад обуглен. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

ЧП в пятиэтажке на улице XXII Партсъезда, 20 произошло в половине девятого вечера 14 июня 2026 года. Люди услышали сильный хлопок – поначалу даже не поняли, что это было. Подумали, что это очередной раскат грома. Над пятиэтажкой стал подниматься черный дым, появилось зарево пожара. Люди стали в спешке покидать дом. Вскоре на место происшествия прибыли пожарные. Они спасли из дома семерых.

Огнем были охвачены магазин на первом этаже, а также квартиры с первого по четвертый этаж. Пожарные боролись с ним на протяжении трех часов. Тушение осложнялось жаркой погодой.

В результате ЧП пострадал магазин на первом этаже дома. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

«В огне оказались квартиры со второго по четвертый этаж первого подъезда, а также произошло обрушение перекрытий между первым и вторым, а также вторым и третьим этажами», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Ликвидация открытого горения была объявлена в 23:26. После этого работы на месте ЧП приостановили – все из-за угрозы обрушения. Их возобновили в восемь часов утра 15 июня.

Погибли мать и дочь

По первоначальным данным, в результате ЧП пострадали пять человек, в том числе двое детей. По уточненным данным МЧС, пострадали 13 человек: двое мужчин 1983 и 1988 годов рождения госпитализированы в больницу им. Семашко, еще 11, в том числе двое детей, направлены на амбулаторное лечение. Погибли двое: 51-летняя женщина и еще один человек.

«В квартире, где произошел взрыв, жили пожилая женщина с дочерью. Бабушка была парализованная. Сосед прибежал к ним на помощь, хотел спасти женщину, но ее прижало плитой. Пенсионерке было 75 лет, ее дочери 51 год. Обе погибли», - рассказали «КП-Самара» местные жители.

Предварительная причина пожара уже установлена – в одной из квартир дома произошел хлопок бытового газа. От взрыва в доме выбило окна, оказались повреждены перекрытия. Жертв могло быть и больше, но, к счастью, в соседней квартире на момент ЧП никого не было. По словам местных жителей, хозяева были на работе. Это их спасло. Всего, по информации главы Самары Ивана Носкова, в результате ЧП повреждены 24 квартиры.

Разбор завалов

Сейчас жилой дом похож на заброшку: черные стены, вместо окон – темные провалы. У подъезда валяются обломки. Пожар уже потушен, но над пятиэтажкой все еще вьется дым. Трагедия глубоко потрясла местных жителей. Они не могут сдержать слез.

У дома валяются различные обломки. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

На месте дежурят сотрудники МЧС и полиции. Людей в дом не пускают – это может быть опасно. Спасатели продолжают разбирать завалы и осматривать перекрытия.

На месте ЧП продолжают дежурить сотрудники МЧС, полиция и спасатели. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Что касается тех, чьи квартиры пострадали из-за пожара и взрыва газа, то для них организовали пункт временного размещения. Насколько известно, люди решили уехать к своим родственникам.

Заведено уголовное дело

В СУ СК по Самарской области завели уголовное дело по части 3 статьи 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Назначены все необходимые первоначальные экспертизы. Следователи продолжают выяснять все детали происшествия.

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