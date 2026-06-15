В Самаре пострадавшим при взрыве в доме выделят квартиры из маневренного фонда

Для людей, оставшихся без жилья, был создан пункт временного размещения. Фото: канал МАХ Ивана Носкова

В Самаре для размещения пострадавших при взрыве и пожаре в многоквартирном доме № 20 на улице XXII Партсъезда подготовили жилье в маневренном фонде. Люди получат комфортные благоустроенные квартиры. Также после случившегося детям предлагают отдых в загородных оздоровительных лагерях. Об этом сообщил глава города Иван Носков в своем канале МАХ.

«Сейчас в пункте временного размещения для пострадавших проводятся консультации по вопросам выделения жилья в маневренном фонде, материальной помощи из городского и областного бюджета», – рассказал мэр.

Все пострадавшие провели ночь у родственников или за городом, со всеми на постоянной связи находятся сотрудники районной администрации. Напомним, СК и прокуратура называют предварительной причиной ЧП хлопок бытового газа. В результате взрыва и пожара погибли два человека.

Для людей, оставшихся без жилья, был создан пункт временного размещения в школе № 163. Работы по ликвидации последствий пожара ночью приостанавливали из-за угрозы обрушения дома. После ЧП заведено уголовное дело.

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