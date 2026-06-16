Мэр Самары Носков рассказал о судьбе дома на 22 Партсъезда после взрыва и пожара

Предварительные работы уже проведены. Фото: канал МАХ Ивана Носкова

Глава Самары Иван Носков, зампред правительства региона Владимир Кий и начальник ГУ МЧС по Самарской области Сергей Аникин провели совещание на месте ЧП в доме № 20 на улице XXII Партсъезда, где произошли взрыв газа и пожар. Сейчас там работают следователи и специализированная организация. Об этом сообщил мэр в своем канале МАХ.

«Предварительные работы проведены, обеспечен безопасный доступ для специалистов. Проверил работу штаба по ЧС на базе школы № 163, где проводятся консультации по оформлению документов и выплатам пострадавшим. Со всеми жильцами дома постоянно на связи», – рассказал Носков.

Сотрудникам Следственного комитета предстоит определить причину случившегося, а экспертам организации дать оценку технического состояния дома. На этом основании будет приниматься решение о судьбе здания. Заключение будет получено через неделю после завершения обследования.

За консультацией в наш штаб уже обратились жильцы 32 квартир. Для двух семей подобрали квартиры маневренного фонда. Уже собрано восемь полных пакетов документов на оказание пострадавшим материальной помощи. Также мэр велел отремонтировать укрытие, расположенное в школе № 163.

Напомним, СК и прокуратура называют предварительной причиной ЧП хлопок бытового газа. В результате взрыва и пожара погибли два человека, пострадали 48 жителей двух подъездов.

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