48 жителей пострадали при взрыве и пожаре в доме на ул. 22 Партсъезда в Самаре

Для пострадавших проводятся консультации по вопросам выделения жилья. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Стало известно общее число пострадавших при взрыве и пожаре в многоквартирном доме № 20 на улице XXII Партсъезда. В результате ЧП пострадали 48 жителей двух подъездов, в том числе трое детей. Об этом сообщил глава города Иван Носков в своем канале МАХ.

«Сейчас в пункте временного размещения для пострадавших проводятся консультации по вопросам выделения жилья в маневренном фонде, материальной помощи из городского и областного бюджета», – рассказал мэр.

Управление МВД по Самаре должно максимально посодействовать людям в восстановлении утерянных документов, а ГУ МЧС по Самарской области – в оперативной выдаче необходимых справок. Отмечается, что все пострадавшие провели ночь у родственников или за городом, с ними на постоянной связи находятся сотрудники районной администрации.

Напомним, СК и прокуратура называют предварительной причиной ЧП хлопок бытового газа. В результате взрыва и пожара погибли два человека. Для людей, оставшихся без жилья, был создан пункт временного размещения в школе № 163. Работы по ликвидации последствий пожара ночью приостанавливали из-за угрозы обрушения дома. После ЧП заведено уголовное дело.

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