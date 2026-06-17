Восемь пакетов документов собрали для выплат пострадавшим от пожара в Самаре

За консультациями в штаб, организованный мэрией, обратились жильцы 32 квартир Фото: администрация Самары.

В Самаре продолжают ликвидировать последствия жуткого пожара и взрыва на улице 22 Партсъезда. Напомним, что ЧП произошло вечером 14 июня, два человека погибли, еще несколько пострадали. Десятки людей временно покинули свои квартиры, и власти предпринимают все усилия, чтобы максимально оперативно им помочь. За консультациями в штаб, организованный мэрией, обратились жильцы 32 квартир.

«Уже собрали 8 полных пакетов документов на оказание материальной помощи», – написал в своем канале в МАКС глава Самары Иван Носков.

Людям, которые лишились квартир, предоставят жилье из маневренного фонда.

По предварительным данным, к трагедии привел хлопок газа, который произошел в одной из квартир, после чего начался пожар.

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