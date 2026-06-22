Дом на 22 Партсъезда признали непригодным для проживания после пожара в Самаре

Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.
В Самаре провели обследование дома № 20 на улице 22 Партсъезда после взрыва газа и пожара. По заключению экспертов дом признан непригодным для проживания. Сейчас разрабатывается механизм предоставления людям жилья. Об этом сообщил глава города Иван Носков в своем канале МАХ.
«Всю информацию оперативно доносим через общий чат с жителями в МАХ. Все вопросы личного характера, которые были заданы на собрании, отработаем индивидуально», – рассказал мэр.
Жителям нужно вывезти свои вещи из квартир до 29 июня, исключением являются крупногабаритные. Транспорт для перевозок предоставляется. Эксперты продолжают наблюдать за домом.
Напомним, СК и прокуратура называют предварительной причиной ЧП хлопок бытового газа. В результате взрыва и пожара погибли два человека, пострадали 48 жителей двух подъездов.
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